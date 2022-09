Wo Long Fallen Dynasty, demo disponibile su PS5 e Xbox Series X/S: ecco fino a quando

Dopo aver visto l'editor di Wo Long Fallen Dynasty in azione al TGS 2022 assieme a nuove sequenze di gameplay, Koei Tecmo annuncia ufficialmente che la demo per il suo nuovo Action/RPG è ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S per un periodo limitato.

I fan avranno modo di giocare la versione dimostrativa fino al prossimo 26 settembre, che permetterà a tutti di testare con mano quanto realizzato fin qui da Team Ninja. La demo sarà disponibile soltanto sulle console next-gen di Sony e Microsoft, ma non è ovviamente da escludere che in futuro possano essere pubblicate ulteriori versioni di prova anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Non è chiaro quale sia l'effettiva durata della demo e cosa conterrà, ma in ogni caso è la giusta occasione per sperimentare il sistema di combattimento messo a punto dagli sviluppatori, oltre al livello di difficoltà generale e la tenuta tecnica dell'opera. Si tratta di un'importante prova sul campo per Team Ninja, che potrà così sfruttare i feedback ricevuti dall'utenza per perfezionare ulteriormente l'opera in vista della sua uscita nel corso del 2023.

Già alla Gamescom 2022 sono stati rivelati vari dettagli sul gioco, che potete trovare riassunti nella nostra intervista agli autori di Wo Long Fallen Dynasty, fornendoci interessanti informazioni su storia, combattimenti ed ambientazioni.