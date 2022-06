Wo Long Fallen Dynasty sarà difficile come Bloodborne? Ne parla il produttore

Il grande interesse suscitato negli appassionati di action GDR dal video reveal di Wo Long Fallen Dynasty ha spinto il produttore Masaaki Yamagiwa a fornire ulteriori chiarimenti e delle importanti precisazioni sul gameplay e sul livello di difficoltà del prossimo progetto firmato dal Team Ninja.

Ai microfoni di IGN.com, l'ex dirigente di PlayStation Japan Studio che ha prodotto Deracine e Bloodborne è partito proprio dal raffronto tra la difficoltà del soulslike in esclusiva PS4 e il suo nuovo action ruolistico Wo Long.

A detta di Yamagiwa, l'avventura da vivere nella sua prossima creatura a tinte action soulslike non sarà meno impegnativa dell'oscuro viaggio compiuto dagli esploratori di Yharnam, anche se ci saranno delle analogia tra il setting e i temi trattati. Il produttore del Team Ninja, a tal proposito, spiega che "essendo ambientato in Cina, Wo Long è di dimensioni maggiori rispetto ai nostri precedenti giochi ambientati in Giappone, il che ci ha permesso di mostrare un mondo decisamente più crudo e oscuro".

Sempre stando a Yamagiwa, questo nuovo approccio narrativo si rifletterà nel tasso di difficoltà offerto dall'avventura: "Non c'è dubbio che questo sarà un gioco estremamente impegnativo ed esigente in termini di gameplay, ma abbiamo escogitato nuovi modi per affrontare questo genere di sfide legate alla difficoltà". Nel concludere il suo intervento, il produttore di Wo Long sostiene che "i giocatori possono guardare al nostro titolo come ad un progetto che regalerà soddisfazioni diverse da quelle dei precedenti giochi del Team Ninja".

Nel lasciarvi ai commenti, ricordiamo che Wo Long Fallen Dynasty uscirà nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Il nuovo gioco del produttore di Bloodborne sarà disponibile sin dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.