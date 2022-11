Wo Long Fallen Dynasty: il director rivela la durata del gioco

Dopo tre mesi dalla prova della demo di Wo Long: Fallen Dynasty, il titolo di Koei Techmo e Team Ninja torna a far parlare ancora una volta di sé dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dal producer del prodotto, Masakazu Hirayama. Parlando ai microfoni di XboxDynasty, infatti, sono state rilasciate nuove informazioni su Wo Long Fallen Dynasty.

Nel corso di questa intervista, il director dell'intero progetto ha risposto ad alcune domande circa il - quasi - imminente frutto del lavoro di un team di sviluppo talentuoso come quello di Team Ninja, rilasciando nuovi dettagli circa Wo Long Fallen Dynasty, di cui già sappiamo la data di lancio ed uscirà anche su Game Pass al day one. Nel dettaglio, l'intervista si è concentrata sulla durata di Wo Long Fallen Dynasty; un argomento molto caldo per l'utenza videoludica, soprattutto a causa del genere videoludico di riferimento del progetto.

"Quanto tempo ci vuole per finire il gioco come giocatore occasionale? Mi riferisco ai giocatori occasionali, non agli speedrunner" è stata la domanda posta a Hirayama, molto a fuoco ed incentrata sul comprendere meglio uno dei valori più importanti per un genere di produzioni che strizza l'occhio ai souls-like, i quali potrebbero rovinare l'intera esperienza di gioco se dovessero essere troppo lunghi. "Il tempo di gioco stimato sarà di quaranta ore", afferma il director. "Ci sono anche missioni secondarie e contenuti finali", continua Masakazu Hirayama, "quindi se ci si concentra su questo, ovviamente le quaranta ore saranno superate. Si possono usare queste sfide per imparare gli schemi degli attacchi dell'avevrsario, come parare e bloccare, e il gioco in generale. Si può giocare anche online con un amico, in modo da rendere il gioco più accessibile tramite le funzionalità di gruppo".

Possiamo dire che sì, l'esperienza di gioco sarà potenzialmente accessibile a tutti - complice la modalità di gioco online, pur dovendo tenere conto di tutti i limiti del caso -. Come afferma lo stesso Hirayama, infatti, "Potete anche reclutare NPC per aiutarvi. Ad esempio, i famosi comandanti militari cinesi, i Signori della Guerra, potranno combattere al vostro fianco, quindi c'è più di un'opzione per i nuovi giocatori per adattare il gioco al loro stile". Sembrerebbe, stando alle parole del director, che la personalizzazione dell'esperienza sia un elemento cardine di Wo Long Fallen Dynasty, seppure sia richiesto provare la versione definitiva del gioco prima di bollare come "veritiera" l'affermazione di Masakazu Hirayama.

L'attesa attorno al nuovo prodotto di Team Ninja e Koei Techmo è molto alta, soprattutto a causa della sua presenza sul servizio in abbonamento Game Pass. Le premesse sono molto buone, anche se la longevità potrebbe lasciare alcuni utenti non soddisfatti, ritenendola eccessiva o troppo breve. Voi cosa ne pensate delle dichiarazioni del director? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione dedicata ai commenti.