Wo Long Fallen Dynasty: il DLC Conquistatore di Jiangdong in azione per la prima volta

Manca ormai molto poco all'uscita del DLC Conquistatore di Jiangdong per Wo Long Fallen Dynasty, previsto su PC e console PlayStation e Xbox il 27 settembre 2023, e per ingannare l'attesa Koei Tecmo e Team Ninja pubblicano il primo trailer della nuova espansione così da stuzzicare le attenzioni dei fan.

Il filmato ci mostra più da vicino ciò che ha da offrire il secondo contenuto scaricabile dell'apprezzato Action/RPG Soulslike pubblicato lo scorso marzo, che promette di intrattenere i giocatori con nuove elettrizzanti sfide contro creature ancora più temibili rispetto a quanto visto nel titolo base. Sguardo veloce anche ai Boss che caratterizzano l'avventura aggiuntiva, contro i quali scatenare tutte le novità in termini di contenuti previsti con l'espansione.

Conquistatore di Jiangdong si prospetta infatti piuttosto ricco di novità: ricordiamo infatti che il DLC offrirà non solo una nuova storia con relative missioni, ma anche un livello di difficoltà aggiuntivo, una Bestia Divina inedita, nuovi nemici ed equipaggiamenti non presenti nell'avventura principale. Il tutto, come già noto, è incluso nel Season Pass del gioco, che permetterà a tutti coloro che lo possiedono di accedere ai nuovi contenuti senza costi aggiuntivi.

Sempre per il 27 settembre, come confermato alla fine del trailer, sarà infine disponibile anche la collaborazione tra Wo Long e Lies of P, dando vita ad un piccolo cross-over tra i due giochi in termini di nuove armi utilizzabili in battaglia.