Wo Long Fallen Dynasty: il terzo DLC Upheaval in Jingxiang ha una data

Dopo la pubblicazione del DLC Conqueror of Jiangdong per Wo Long Fallen Dynasty lo scorso settembre, l'Action/RGP Soulslike di Team Ninja si prepara ad accogliere la sua terza espansione, Upheaval in Jingxiang, la cui uscita è davvero imminente.

Come confermato da Team Ninja e dal produttore Koei Tecmo, Il DLC Upheaval in Jingxiang sarà infatti disponibile per il download a partire dal 12 dicembre 2023 e si presenterà ai fan piuttosto carico di contenuti e novità. Il piatto forte è ovviamente rappresentato dalla nuova avventura offerta dal DLC, che vedrà le forze al servizio di Liu Bei combattere contro la minaccia dell'Elixir che sta attanagliando la provincia di Jing sin dalla morte di Yu Ji. Al momento non sappiamo di preciso quanto durerà il nuovo contenuto scaricabile, ma aspettiamoci un capitolo aggiuntivo ricco di azione e di sorprese.

A tal proposito, Upheaval of Jingxiang offrirà ai giocatori una nuova Bestia Divina, nuovi generali (tra i quali Guan Ping e Lady M), una categoria di armi inedita rappresentata dalle fruste, nuovi equipaggiamenti, livelli di difficoltà più alti e, ovviamente, diversi nuovi nemici e demoni da combattere lungo il cammino. Come già accaduto con le due espansioni precedenti, anche il terzo DLC mira dunque ad arricchire ancora di più l'esperienza regalata da Wo Long Fallen Dynasty, che promette di concludere al meglio il suo 2023.

Se ancora non lo avete mai giocato, la nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty vi spiega perché l'opera Team Ninja merita una chance quanto prima.