Wo Long Fallen Dynasty tra DLSS e Steam Deck: tutte le caratteristiche della versione PC

A poco più di un mese dal debutto di Wo Long Fallen Dynasty, sono emersi tantissimi dettagli sulla versione PC del soulslike dei creatori di Nioh e Ninja Gaiden grazie ad una recente build distribuita alla stampa per le anteprime.

Da una prima occhiata alla versione preliminare Steam del gioco, sembrerebbe che il team di sviluppo abbia voluto introdurre il supporto a tutte le feature più richieste dagli esigenti possessori di PC da gaming. Dal DLSS al supporto per i monitor ultrawide, passando per l'HDR e la personalizzazione dell'interfaccia utente, Wo Long permette di modificare un'ampia gamma di impostazioni per godersi al meglio l'avventura ambientata in Cina. Il titolo permette persino di scegliere se adattare l'interfaccia con le icone PlayStation o Xbox, con la possibilità di collegare un DualSense per sfruttare il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi.

Come se non bastasse, dai primi test effettuati il gioco sembrerebbe essere compatibile con Steam Deck, la console portatile Valve sulla quale il gioco può girare a 30fps non perfettamente stabili alle impostazioni grafiche più basse. In ogni caso è probabile che all'uscita il titolo possa godere di alcuni accorgimenti che andranno a migliorare le performance sul dispositivo.

