Wo Long Fallen Dynasty tra free roaming e sistema di moralità: parla Team Ninja

Nei mesi scorsi il Team Ninja ha più volte riferito di non essersi ispirato a Elden Ring per Wo Long Fallen Dynasty, ma di voler comunque offrire ai giocatori una maggiore libertà di esplorazione rispetto a Nioh.

Ai microfoni di WCCFtech, i produttori Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa ribadiscono i concetti già espressi da loro stessi e dagli altri esponenti software house giapponese, salvo poi ampliare il discorso ad altri aspetti dell'opera.

I produttori del Team Ninja esordiscono nel loro discorso affermando che Wo Long Fallen Dynasty sarà un gioco più aperto rispetto a Nioh, "non solo per l'aggiunta delle meccaniche di gameplay legate al salto ma anche per l'ambientazione scelta. La Cina darà ai giocatori la sensazione di vivere un'avventura all'interno di uno scenario molto più vasto, con enormi panorami da ammirare, paesaggi unici ed enormi castelli, tutti elementi che definiscono fortemente quel periodo storico della Cina".

I due alti rappresentanti del Team Ninja entrano poi nel merito del sistema di Moralità che andrà a tratteggiare il percorso narrativo del nostro alter-ego: Yasuda e Yamagita, a tal proposito, spiegano che "il gioco si baserà ancora sulle missioni, proprio come Nioh, perché volevamo che gli utenti si focalizzassero sull'azione e sull'intensità delle battaglie. Anche per questo, però, i giocatori avranno molte più ragioni per esplorare lo scenario, poiché solo raccogliendo le bandiere disseminate per la mappa sarete in grado di sfruttare appieno il sistema morale".

A detta dei due produttori del Team Ninja, quindi, Wo Long Fallen Dynasty non sarà un gioco open world ma darà comunque modo agli utenti di cimentarsi nell'esplorazione della mappa per ricevere delle ricompense di vario tipo, dai 'bonus' per il sistema di moralità alle abilità e agli equipaggiamenti.

