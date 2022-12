Wo Long Fallen Dynasty: emergono ulteriori dettagli sull'ambientazione e sulla difficoltà

C'è una trepidante attesa attorno alla prossima produzione in arrivo di Team Ninja, che continua ad aumentare anche in seguito al recente action trailer di Wo Long Fallen Dynasty. Tuttavia, anche a ridosso dell'inizio del 2023 - anno di uscita del gioco -, continuano ad emergere ulteriori dettagli sulla produzione.

In particolare, le informazioni sopraggiunte nelle ultime ore provengono direttamente da alcune dichiarazioni rilasciate, in sede di intervista ad opera del portale videoludico Twininfinite, dai producer Fumihiko Yasuda e Masaaki Yamagiwa. I due, nel dettaglio, hanno discusso parecchio di alcuni dettagli che costituiscono il macro-insieme di quella che sarà una delle produzioni di Team Ninja più attese di questo 2023 ormai alle porte.

Proprio per questo, anche per alimentare indirettamente le recenti indiscrezioni circa il possibile arrivo di una seconda demo di Wo Long Fallen Dynasty, i producer del progetto hanno risposto ad alcune domande interessanti circa la scelta dell'ambientazione cinese dei Tre Regni, senza escludere alcune richieste di chiarimento circa quello che sarà l'elemento "difficoltà" della produzione. Qui di seguito vi riportiamo un contenuto direttamente estrapolato dalle parole di Yasuda e Yamagiwa.

In risposta alla domanda che chiedeva dei chiarimenti sul cambio di ambientazione rispetto a quella della saga di Nioh, Yasuda ha affermato quanto segue: "Abbiamo molta esperienza nella creazione di Action RPG a questo punto, soprattutto con la serie di Nioh. Abbiamo pensato a come potessimo utilizzare tutta questa esperienza per creare qualcosa di nuovo. Così siamo arrivati all'idea di creare un gioco ambientato nei Tre Regni".

"Koei Tecmo", dichiara sempre lo stesso Yasuda, "ha realizzato molti giochi ispirati ai Tre Regni e riteniamo che siamo molto bravi a questo punto, ma questa è ancora una nuova sfida per il Team Ninja, poiché non abbiamo mai realizzato un gioco in questa ambientazione. Questo è il motivo per cui vogliamo crearne uno con il nostro stile". Tuttavia, in seguito alla richiesta di ulteriori dettagli su bilanciamento della difficoltà di gioco, il producer ha voluto rilasciare un'altra risposta approfondita.

"Non stiamo cercando di creare un gioco più difficile nello specifico - Yasuda fa riferimento alla beta del titolo, la quale è stata definita da alcuni utenti come più difficile dello stesso Nioh -, ma questo è solo un gioco più incentrato sull'azione e ricco di azione. Abbiamo cose come un sistema morale e molti altri elementi e nuove caratteristiche. Ci sono molte cose che si possono fare"; è con queste parole, dunque, che il producer lascia intuire che Wo Long Fallen Dynasty è un'esperienza del tutto differente da quella di Nioh.

"Potenzialmente, questo potrebbe essere uno dei motivi per cui si può inizialmente pensare che sia più difficile". Inoltre, l'intero team vorrebbe che gli utenti comprendessero che quella di Wo Long Fallen Dynasty non è un'elevata difficoltà ricercata, bensì il risultato di una serie di complesse meccaniche concatenate tra loro.