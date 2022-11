Wo Long Fallen Dynasty: l'eroe del nuovo action Team Ninja mena mazzate in video

I ragazzi del Team Ninja ci reimmergono nelle atmosfere di Wo Long Fallen Dynasty con un nuovo video ricco di scene di gameplay inedite tratte dalla loro prossima, ambiziosa esperienza action tra mostri e leggende cinesi che approderà su PC, console e Game Pass tra pochi mesi.

L'ultima fatica degli autori di Ninja Gaiden e Nioh proietta gli appassionati del genere in una versione dark fantasy della Cina imperiale della tarda dinastia Han. Il nostro alter-ego dovrà fronteggiare orde di demoni adottando un sistema di combattimento estremamente fluido, mutuato dalle arti marziali cinesi.

Tra battaglie all'arma bianca e sessioni di esplorazione, il nuovo video propostoci dal Team Ninja ci permette di sbirciare tra le pieghe del sistema di progressione delle abilità e dei poteri del personaggio, fornendoci così una prima infarinatura dei 'percorsi ludici' da imboccare per far aderire le tecniche di combattimento dell'eroe ai propri gusti.

Nelle scorse settimane, gli esponenti del Team Ninja hanno fornito delle importanti precisazioni sulle analogie tra Bloodborne e Wo Long Fallen Dynasty, soprattutto per quanto concerne la natura oscura dell'ambientazione e il livello di difficoltà offerto dalla campagna principale.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video, non prima però di ricordarvi che Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile dal 3 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo dei giochi fruibili 'gratuitamente' dagli abbonati a Xbox e PC Game Pass.