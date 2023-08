Wo Long Fallen Dynasty si espande: il DLC Conqueror of Jiangdong ha una data

Dopo aver visto in azione il DLC Battle of Zhongyuan di Wo Long Fallen Dynasty, l'Action/RPG a tinte soulslike di Koei Tecmo e Team Ninja si prepara ad espandersi ulteriormente con l'arrivo del suo secondo contenuto scaricabile, Conqueror of Jiangdong.

Gli autori confermato che la nuova espansione sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2023 su PC e console PlayStation e Xbox, ampliando ulteriormente i contenuti del gioco base con nuovi scenari ed impegnative sfide inedite. Koei Tecmo e Team Ninja non hanno per il momento diffuso maggiori dettagli in merito al secondo DLC di Wo Long Fallen Dynasty, che verranno diffusi soltanto nelle prossime settimane con l'avvicinarsi della pubblicazione.

Sappiamo in ogni caso che Conqueror of Jiangdong offrirà tra i suoi contenuti un nuovo tipo di arma, una nuova storia, missioni inedite, un ulteriore livello di difficoltà aggiuntivo, una nuova Bestia Divina, nemici mai affrontati in precedenza, nuovi equipaggiamenti con annessi rarità e livelli aggiuntivi, e pure altri contenuti in più per l'endgame. Ma le novità non dovrebbero finire qui, pertanto si attendono ulteriori comunicazioni da parte degli sviluppatori quanto prima.

Nel frattempo Team Ninja lavora per migliorare la versione PC di Wo Long Fallen Dynasty, con l'obiettivo di farsi perdonare per i grossi problemi che hanno afflitto questa specifica versione al lancio avvenuto lo scorso 3 marzo.