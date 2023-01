Wo Long Fallen Dynasty: il filmato d'apertura del soulslike si mostra in video

Per tenere alto l'hype dei giocatori in attesa di Wo Long Fallen Dynasty, Team Ninja ha pubblicato nel corso delle ultime ore la opening cutscene del soulslike di prossima uscita.

A differenza di altre produzioni della software house orientale, che è solita proporre filmati in computer grafica che mostrano guerrieri impegnati in scene d'azione, il video che va ad introdurre Wo Long Fallen Dynasty ai giocatori è invece basato sulla componente narrativa. Attraverso una serie di dipinti, la cutscene in questione va a svelare maggiori dettagli sul contesto nel quale il nostro guerriero dovrà combattere. Il gioco, ambientato nell'antica Cina, sembra avere come villain principale un malvagio imperatore che, per raggiungere l'immortalità, mette le mani su un pericoloso elisir.

Prima di lasciarvi al filmato introduttivo del soulslike, vi ricordiamo che la sua uscita è fissata al prossimo 3 marzo 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Tutti gli abbonati a PC o Xbox Game Pass potranno inoltre scaricare e giocare il titolo al day one senza costi aggiuntivi.

Avete già dato un'occhiata alla nostra recente anteprima di Wo Long Fallen Dynasty basata su una nuova demo? Sulle nostre pagine trovate anche i dettagli sulle caratteristiche della versione PC di Wo Long Fallen Dynasty, che sarà compatibile con Steam Deck e supporterà il DLSS.