Wo Long Fallen Dynasty parte bene in Giappone, ma non può nulla contro Kirby

Tempo di nuove classifiche di vendita provenienti dal Sol Levante. Grazie alla nota rivista Famitsu veniamo a scoprire quali sono stati i giochi più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 27 febbraio e il 2 marzo 2023. Non mancano le new entry, compresa l'ultima fatica targata Team Ninja.

Wo Long Fallen Dynasty fa il suo esordio nelle chart nipponiche facendo subito buona impressione: l'Action/RPG prodotto da Koei Tecmo occupa infatti la seconda posizione della Top 10 grazie alla versione PS5 (con 30.132 copie vendute), ma occupa anche il quarto posto grazie all'edizione PS4 (che ha invece piazzato 17.699 unità).

Nonostante la pregevole partenza e le sue qualità (raccontate nella nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty), però, i numeri dell'edizione next-gen non sono sufficienti per raggiungere il gradino più alto del podio, saldamente occupato da Kirby's Return to Dream Land Deluxe: l'esclusiva Nintendo Switch ha infatti venduto ulteriori 62.581 copie nella settimana conclusa lo scorso 2 marzo. Di seguito, ecco la Top 10 completa:

Kirby's Return to Dream Land Deluxe - Switch, 62.581 Wo Long Fallen Dynasty - PS5, 30.132 Pokémon Scarlatto e Violetto - Switch, 24.592 Wo Long Fallen Dynasty - PS4, 17.699 Rune Factory 3 Special - Switch, 16.627 Splatoon 3 - Switch, 14.766 Octopath Traveller II - Switch, 14.085 Hogwarts Legacy - PS5, 13.449 Mario Kart 8 Deluxe - Switch, 10.295 Metroid Prime Remastered - Switch, 7960

Lato hardware è PlayStation 5 ad uscire ancora una volta trionfante, con 78.412 unità vendute calcolando sia il modello Standard che quello Digital. Le varie versioni di Nintendo Switch, invece, arrivano a 66.525 unità. Ricordiamo che PS5 ha superato quota 3 milioni di unità vendute in Giappone, un traguardo raggiunto in tempi più brevi rispetto a PS4 e PS3.