Non solo Wo Long: altri giochi Koei Tecmo potrebbero arrivare su Game Pass o PS Plus

Negli ultimi giorni si è parlato della pubblicazione di un sondaggio per chiedere la vostra opinione su Wo Long Fallen Dynasty da Koei Tecmo. Ebbene, proprio dalla stessa indagine emerge un'informazione alquanto interessante, che potrebbe sortire degli importanti cambiamenti per il futuro delle produzioni pubblicate sotto l'etichetta Koei Tecmo.

All'interno della sezione tre del sondaggio compilabile dai giocatori, possiamo leggere quando segue nella domanda 3-3: "Quali altri titoli di KOEI TECMO vorreste vedere su Xbox Game Pass/PlayStation Plus Premium o Extra?". Al quesito, semplice e conciso, gli utenti hanno modo di rispondere offrendo un responso dalla lunghezza massima di 1500 caratteri.

In ogni caso, ciò che più interessa è l'evidente interesse di inserire un maggior numero di produzioni all'interno dei servizi in abbonamento di casa Sony e Microsoft i quali, complice l'approdo di Wo Long Fallen Dynasty su Game Pass al day one, hanno dimostrato che costituiscono un'ottima occasione per moltissimi publisher.

Proprio a seguito di questa domanda, inoltre, si può pensare che Wo Long Fallen Dynasty possa presto entrare a far parte del catalogo di PlayStation Plus Premium o Extra. A tal proposito, si attende un riscontro ufficiale dallo stesso publisher, nell'attesa che l'ultima produzione ideata dai ragazzi di Team Ninja possa essere scoperta da un maggior numero di utenti grazie alle potenzialità del Plus. Nel frattempo, Wo Long Fallen Dynasty continua ad aggiornarsi con nuove funzionalità e quant'altro, al fine di regalare un'esperienza migliorata a tutti gli amanti del recente titolo.

Avete già avuto modo di cimentarvi con l'ultima avventura di Koei Tecmo? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare il nostro articolo dedicato ai segreti di Wo Long: dalle armi, boss, equipaggiamento, fino all'ispirazione e alla morale.