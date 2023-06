Wo Long: Fallen Dynasty, il gioco ora è in super offerta per PS4 e PS5

Wo Long: Fallen Dynasty è l'ultimo videogioco di ruolo d'azione sviluppato dal famoso team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo, uscito il il 3 marzo 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S. Ricordiamo ai possessori delle console di Microsoft che il gioco è incluso anche nel Game Pass.

Il gioco presenta un'ambientazione Dark Fantasy durante il periodo dei Tre Regni e della caduta della dinastia Han, nel quale un protagonista senza nome combatte mostri mitologici e nemici corrotti dal demoniaco Qi.

Nel gioco dovremo quindi superare le avversità attraverso delle strategie e stili in battaglia, in incontri sanguinosi e violenti in cui la precisione ed il timing la fanno da padrone, sarà necessario prendere dimestichezza con un sistema di combattimento tecnico ma non estremamente punitivo per proseguire nella nostra avventura, diventando un vero maestro dell'arte della spada.