Wo Long Fallen Dynasty guida: come funziona il Grado Morale

Se state giocando la versione finale o la demo gratis di Wo Long Fallen Dynasty, avrete quasi sicuramente notato che vi è una meccanica che prende il nome di Grado Morale, la quale ricopre un ruolo fondamentale nel soulslike di Team Ninja. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come sfruttarla al meglio per sopraffare i nemici.

Questo numero, presente sulla testa dei nemici e sopra l'indicatore dello Spirito del protagonista, rappresenta il cosiddetto Grado Morale e ha importanti ripercussioni sul gameplay. Se il Grado Morale di un avversario è molto più alto rispetto a quello del nostro guerriero, sarà più difficile mandarlo al tappeto e subiremo maggiori danni dai suoi attacchi ma, al contempo, avremo anche maggiori probabilità che alla morte lasci cadere del bottino di alto livello e il nostro livello aumenterà più rapidamente. Il colore del cerchio che fa da sfondo al numero sta ad indicare il rapporto fra il vostro Grado Morale e quello del nemico: se è verde significa che ha un livello pari o inferiore al vostro, quando è giallo ha un massimo di quattro livelli in più e quando è rosso ha almeno cinque gradi in più rispetto a voi.

Al momento della morte per mano di un nemico, il giocatore perde metà della Forza Vitale (l'equivalente delle anime in Dark Souls) e tutti i suoi Punti Morale: questo perché ad assorbirli sarà il vostro assassino, il cui Grado Morale aumenterà. Proprio come nei prodotti FromSoftware, potrete eliminare l'avversario responsabile della vostra morte e recuperare tutto ciò che è stato perduto, a patto che non moriate nel mentre. Quando è un boss a sottrarvi le risorse, sarà sufficiente avviare di nuovo lo scontro per rientrare in possesso di entrambe.

Esiste però un trucco per limitare la perdita di Punti Morale in caso di sconfitte consecutive. Issando le Bandiere Battaglia e le Bandiere Segnalazione in giro per l'area della missione, andremo aumentando il Grado Tempra: tale elemento è importante poiché il Grado Morale non può scendere al di sotto di quello Tempra.

