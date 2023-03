Wo Long Fallen Dynasty, guida al respec: come azzerare i potenziamenti

Avete appena iniziato a giocare il nuovo Wo Long Fallen Dynasty, magari grazie alla sua presenza nel catalogo di Xbox Game Pass, e volete azzerare le statistiche del vostro eroe per poterle ridistribuire meglio? Niente paura, questa funzionalità è presente anche nel nuovo gioco Team Ninja e in questa guida vi spiegheremo come fare il respec.

Per sbloccare la possibilità di riottenere tutti i punti potenziamento spesi e distribuirli in maniera diversa al fine di dare una svolta alla build, occorre innanzitutto salvare l'NPC che si dedica a questa particolare operazione all'interno dell'hub principale. Affinché questo personaggio diventi disponibile nel Villaggio Nascosto, dovrete portare a termine il Capitolo 3 (ovvero la quinta missione di gioco): nella fase finale di questa missione, vi ritroverete ad affrontare un terrificante boss dalla forma simile a quella di un toro e, dopo averlo mandato all'altro mondo, avrete modo di fare la conoscenza di Zuo Ci.

L'anziano personaggio, che ha un ruolo importante nella trama del gioco Team Ninja, verrà quindi ricondotto dal protagonista e dai suoi alleati alla base operativa. Da questo momento in poi, quindi, potrete recarvi nell'hub di Wo Long Fallen Dynasty, il villaggio, e fare visita a Zuo Ci per eseguire il respec. Il vecchio maestro è seduto in una casa di legno nella parte alta del villaggio e, parlandogli, è possibile accedere a svariate funzionalità extra, inclusa quella che permette di modificare totalmente il personaggio principale accedendo al medesimo editor visto all'inizio dell'avventura.

Selezionando di resettare i punti, potrete quindi rientrare in possesso della Forza Vitale spesa e fare in modo che il vostro personaggio possa essere più forte sotto altri punti di vista. In questo modo avrete l'opportunità di scegliere se creare una build bilanciata, favorire la forza oppure altri parametri. Si tratta di un buon sistema se avete un set di equipaggiamento, così da sfruttare al meglio le armi e le armature indossate dal vostro personaggio. Sappiate che non vi è alcun costo per questa funzione del gioco, quindi potete effettuare un reset ogni volta che desiderate.

