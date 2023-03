Wo Long Fallen Dynasty fa impazzire Famitsu: voto stellare per Team Ninja

Il nuovo numero di Famitsu è sbarcato in Giappone e, tra le varie recensioni pubblicate, c'è spazio anche per Wo Long Fallen Dynasty, uno dei titoli più caldi di marzo 2023. E sembra proprio che l'Action/RPG Souslike di Team Ninja abbia conquistato i cuori della redazione.

Gli autori di Famitsu hanno infatti assegnato alla produzione Koei Tecmo un eccellente 36/40, con i quattro recensori che hanno tutti dato 9 all'opera. Wo Long Fallen Dynasty continua dunque a raccogliere consensi tra critica e pubblico, nonostante non siano mancati inconvenienti che hanno creato non pochi problemi a molti utenti in termini di livello di difficoltà: il primo boss di Wo Long Fallen Dynasty viene considerato fin troppo forte dai più, persino da chi ha finito le produzioni FromSoftware.

Tornando a Famitsu, tra le pagine della rivista c'è spazio anche per Wild Hearts: l'hunting game di Electronic Arts e Koei Tecmo viene promosso con un pregevole 33/44, frutto della somma di tre 8 ed un 9. Nella nostra recensione di Wild Hearts dimostriamo anche noi di essere rimasti piacevolmente colpiti dall'opera, pur mostrando comunque margini di miglioramento.

Infine, Famitsu assegna le proprie valutazioni ad altri tre giochi: Mato Anomalies, Stranger of Sword City Revisited e Saviors of Sapphire Wings arrivano tutti a 29/40.