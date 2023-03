Wo Long Fallen Dynasty è quasi ingiocabile su xCloud: i controlli occupano troppo spazio

Non bastassero le aspre critiche mosse alla versione PC di Wo Long Fallen Dynasty, anche tra gli utenti Xbox abbonati a Game Pass Ultimate sta serpeggiando in rete un certo malumore: i controlli touch della versione Xbox Cloud Gaming, infatti, lo rendono quasi ingiocabile su smartphone.

Come vi mostriamo nell'immagine che trovate in calce alla notizia, lo schema dei comandi touchscreen di Wo Long Fallen Dynasty copre gran parte dello schermo e, così facendo, finisce col rendere estremamente difficoltoso seguire l'azione di gioco, consultare gli elementi dell'HUD, interagire con lo scenario o anche solo navigare tra i menù di pausa e l'interfaccia.

Considerando l'impegno profuso in questi mesi da Microsoft per assicurare un'esperienza mobile soddisfacente ai propri utenti grazie ai controlli personalizzati di Xbox Cloud Gaming per ciascuno dei giochi compatibili, sui social e su forum come Reddit sono in tanti a esternare il proprio malumore per il lavoro svolto dai programmatori della casa di Redmond che hanno realizzato dei controlli touch così 'invadenti'.

C'è anche chi, giustamente o meno, ritiene che per un gioco come Wo Long Fallen Dynasty sarebbe stato preferibile escludere del tutto l'utilizzo del touchscreen come controller virtuale, in ragione del frenetico combat system che caratterizza il titolo e, soprattutto, delle complesse combinazioni di tasti da eseguire per fronteggiare i nemici dell'ultimo action del Team Ninja.