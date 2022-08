Wo Long Fallen Dynasty: linearità, multiplayer e armi del gioco del Team Ninja

Durante la Gamescom abbiamo avuto modo di intervistare Yasuda-san e Yamagiwa-san del Team Ninja, studio attualmente al lavoro su Wo Long Fallen Dynasty, in arrivo nel 2023 su Xbox Game Pass, PC e console della famiglia PlayStation. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Relativamente alla trama di Wo Long, Team Ninja sottolinea che "ci siamo palesemente ispirati ai miti e alle leggende cinesi. Il nostro team ha lavorato moltissimo studiando a fondo la mitologia dell'antica Cina, e crediamo che i giocatori avranno modo di apprezzare parecchio questo aspetto del gioco."

Si parla poi anche dell'approccio Wide-Linear di Wo Kong Fallen Dynasty: "Il Moral System punta ad aggiungere maggiore profondità alla struttura delle missioni. Si tratta di una dinamica che vi permetterà di raggiungere svariati ranghi, dai quali dipenderà il livello di forza del vostro personaggio. Ad esempio, sconfiggendo nemici diventerete certamente più forti, ma grazie al Moral System potrete scegliere in quali magie specializzarvi."

Infine spazio al multiplayer: "ci sarà un comparto multiplayer online, nel quale alcuni giocatori potranno scontrarsi con altri gruppi di utenti. Per il momento possiamo dire questo, ma riveleremo presto ulteriori informazioni."

Per saperne di più vi rimandiamo all'intervista al Team Ninja per Wo Long Fallen Dynasty ricordandovi che il gioco tornerà a mostrarsi durante il Tokyo Game Show di settembre.