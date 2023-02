Wo Long Fallen Dynasty: mancheranno diverse funzioni importanti al lancio

L'imminente lavoro del Team Ninja è una delle produzioni videoludiche più attese dell'immediato futuro e, con l'avvicinarsi della nuova demo di Wo Long Fallen Dynasty, la sezione FAQ ufficiale del gioco ha rivelato alcune brutte notizie per diversi utenti intenzionati a provare con mano la versione definitiva del prodotto.

La sopracitata pagina ha informato l'utenza dell'assenza di alcune funzioni importanti al lancio del gioco: parliamo della verifica della compatibilità al 100% con Steam Deck (attribuito a tutte quelle avventure videoludiche ottimizzate per la console ibrida di Valve), della possibilità di trasferire i salvataggi su più piattaforme e del Variable Refresh Rate (VRR).

Non vi è modo di sapere se queste feature saranno integrate con una patch futura, andando ad apportare delle importanti migliorie all'esperienza complessiva successivamente al giorno d'uscita di Wo Long Fallen Dynasty. Tuttavia, in riferimento alle mancanze di cui sopra, il team di sviluppo ha aggiunto alcuni dettagli relativi alle diverse versioni del titolo.

Team Ninja ha comunicato che il VRR non sarà presente su nessuna piattaforma (almeno per ora), ma la versione PC supporterà i 120 FPS. Dall'altro lato, invece, sul fronte console si avrà un limite massimo dei frame per secondo sarà pari a 60 FPS in modalità performance e 30 FPS in modalità qualità. L'idea di fondo di Wo Long Fallen Dynasty è quella di puntare ai 4k/60 FPS.

Le informazioni relative al gioco spiegano anche la problematica relativa alla condivisione dei dati di salvataggio trasferibili da una piattaforma ad un'altra: il cross-save sarà attivo solo ed esclusivamente per le console della stessa "famiglia".