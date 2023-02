Wo Long Fallen Dynasty: per Metacritic l'embargo scadrà tra pochi giorni

La curiosità attorno all'ultima fatica sviluppata dai ragazzi di Team Ninja è davvero elevata: ciò lo si evince anche dal recente record di 56000 utenti attivi per la demo di Wo Long: Fallen Dynasty su Steam, a dimostrazione di come ci sia interesse nello scoprire ciò che il nuovo titolo ha da offrire agli amanti del genere di riferimento.

Però, ciò che l'utenza videoludica vuole scoprire sono anche le opinioni che emergeranno durante le diverse analisi del gioco, attualmente non divulgabili a seguito delle restrizioni imposte dal publisher. Tuttavia, secondo Metacritic, l'embargo relativo alle recensioni di Wo Long: Fallen Dynasty dovrebbe terminare nel corso di questa settimana.

Prima dell'uscita del gioco, prevista per il prossimo 3 marzo 2023, i giocatori avranno modo di scoprire ciò che la critica specializzata pensa del progetto in questione, all'apparenza dal notevole potenziale e capace di regalare grandi soddisfazioni agli utenti. Attualmente, quindi, non vi è modo di sapere con certezza quando verranno pubblicate le prime recensioni di Wo: Long Fallen Dynasty.

Intanto, però, i giocatori hanno già avuto modo a più riprese di farsi una propria opinione relativo all'ultimo lavoro targato Team Ninja: negli ultimi giorni, infatti, è arrivata una nuova demo di Wo Long Fallen Dynasty, utile per un'ultima immersione preliminare in questo nuovo mondo di gioco prima dell'uscita definitiva del titolo.

Nell'attesa della nostra recensione dedicata ad uno dei prodotti più attesi del 2023, vi invitiamo a recuperare la nostra guida dedicata all'editor, armi, combo ed equipaggiamento di Wo Long Fallen Dynasty.