Wo Long Fallen Dynasty: queste mod migliorano la grafica e persino il framerate

Malgrado stia avendo un discreto successo anche su PC, Wo Long Fallen Dynasty non è un prodotto perfetto e soffre principalmente per via di carenze tecniche. Come accade spesso e volentieri, i modder si sono immediatamente messi al lavoro ed è ora possibile usufruire di un pacchetto che va a migliorare ogni aspetto del titolo Team Ninja.

Stiamo parlando di due diversi preset per la nota mod ReShade, la quale permette di apportare modifiche sostanziali al gioco e di alterarne l'aspetto visivo. I due file in questione intervengono su aspetti diversi del soulslike Team Ninja, visto che il primo si concentra sulla bontà grafica ed il secondo sulla fluidità. Nel primo caso, il preset prende il nome di The Way It Should Be e va ad intervenire sulla qualità delle ombre, sull'illuminazione e sull'anti-aliasing, migliorando gli effetti presenti nel gioco. Il secondo preset è invece Disable Various Effects e, come suggerisce il nome, disabilita alcune funzionalità per alleggerire il carico sul vostro PC e migliorare le prestazioni.

Entrambe le mod sono già disponibili su NexusMods, celebre portale sul quale è possibile trovare non solo i file ma anche tutte le istruzioni utili per procedere con l'installazione.

In attesa che Team Ninja pubblichi una patch per risolvere le problematiche senza ricorrere a soluzioni non ufficiali, vi ricordiamo che Wo Long Fallen Dynasty è quasi ingiocabile su xCloud, a causa del troppo spazio occupato dall'interfaccia per i controlli touch.