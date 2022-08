Wo Long Fallen Dynasty si mostra nel primo video gameplay, la demo sarà al TGS 2022

Oggi è stato pubblicato il primo filmato di gameplay di Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo gioco in sviluppo presso lo stesso team che ha dato i natali a Ninja Gaiden e a Nioh.

Come si può notare dal breve gameplay trailer, Wo Long Fallen Dynasty sembra avere numerosi punti di contatto con Nioh e con i soulslike, sebbene il combat system vanti anche alcune mosse più movimentate che coinvolgono il salto. Il protagonista può infatti attaccare in aria, eseguire agili combo con la spada oppure decidere di colpire gli avversari con una serie di incantesimi, come quello che richiama una scarica di fulmini in grado di colpire una piccola area e danneggiare chiunque sia al suo interno. Oltre ai nemici umanoidi, Wo Long Fallen Dynasty propone anche boss e nemici demoniaci, come quella specia di enorme uccello a tre teste, ispirato probabilmente alla mitologia cinese. Anche gli abiti del personaggio variano da sequenza a sequenza ed è possibile intuire che l'equipaggiamento sarà personalizzabile proprio come in Nioh, a meno che non si tratti solo di skin.

Il team di sviluppo ha inoltre annunciato che sarà presente alla prossima edizione del Tokyo Game Show con una demo giocabile e alcuni premi che verranno assegnati a coloro i quali proveranno la versione di prova e riusciranno a giungere alla fine senza morire.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà nel corso dei primi mesi del prossimo anno su PC (tramite Steam e Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Come annunciato già in occasione del reveal, il titolo Koei Tecmo entrerà a far parte sin dal lancio del catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass, consentendo a tutti gli abbonati di giocare senza costi aggiuntivi.

