Wo Long Fallen Dynasty non si ispira ad Elden Ring e al suo open world: parla Team Ninja

Oltre ad aver pressoché spento le speranze di vedere prima o poi Nioh su console Xbox, Team Ninja è tornata a discutere di Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo action-RPG in via di sviluppo presso lo studio di sviluppo nipponico.

Masaaki Yamagiwa, che nel suo passato in Sony Japan Studio ha lavorato al fianco di FromSoftware come produttore di Bloodborne, ha dichiarato che Wo Long Fallen Dynasty non trarrà granché ispirazione da Elden Ring, dal momento che l'ultima fatica firmata Hidetaka Miyazaki è concettualmente distante da ciò che intende proporre Wo Long Fallen Dynasty. Principalmente si fa riferimento alla struttura open world di Elden Ring, che verrà ignorata nel nuovo action game di Team Ninja, in cui si tornerà ad una serie di stage e un elenco di missioni da portare a termine.

"Lo abbiamo giocato e penso che con Elden Ring abbiano svolto un ottimo lavoro nel creare un'esperienza a mondo aperto senza soluzione di continuità. Ma per quanto riguarda Wo Long, non stiamo cercando di rendere questa esperienza open world. Stiamo invece cercando di concentrarci su ciò che pensiamo di fare molto bene qui in Team Ninja, che realizza giochi d'azione basati su missioni molto intense, quindi è un po' qui che abbiamo posto l'attenzione anziché sulle grandi aree aperte. Ci saranno davvero molte cose da fare in ogni missione che affrontete; molta azione, molti nemici, molte cose con cui darsi da fare".

Ricordiamo che Wo Long Fallen Dynasty sarà pubblicato nel corso del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e arriverà al day one su Xbox Game Pass.