Wo Long Fallen Dynasty: un nuovo, epico boss al centro dell'ultimo video-gameplay

Koei Tecmo e Team Ninja si preparano a fare il loro ritorno con Wo Long Fallen Dynasty, atteso e promettente Action/RPG in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 3 marzo 2023, con debutto subito al day one anche su Xbox Game Pass.

Mancano pertanto ancora un po' di settimane prima di poter mettere le mani sulla nuova opera delle due realtà nipponiche, ma nel frattempo grazie ad un nuovo, corposo video-gameplay di IGN.com riceviamo un ulteriore assaggio del gameplay e del sistema di combattimento di Wo Long Fallen Dynasty. Gli scontri appaiono impegnativi ed appaganti, nel frattempo che ci si muove attraverso scenari del Hulaoguan Pass, una delle numerose ambientazioni che i giocatori esploreranno nel corso dell'avventura.

E tra esplorazione, battaglie ed uccisioni dall'alto, il lungo filmato si conclude in bellezza: lo scontro ad alto tasso di spettacolarità ed epicità con Lu Bu, uno dei diversi Boss che incontreremo lungo il nostro cammino e che si pone subito come un avversario temibile e duro da buttare giù. Quanto mostrato è solo un piccolo assaggio di ciò che Team Ninja ha confezionato con il suo nuovo gioco, e si attende con grande curiosità il lancio per scoprire nel dettaglio tutte le sorprese di questo intrigante Action/RPG.

Nel frattempo sono state rivelate tutte le caratteristiche della versione PC di Wo Long Fallen Dynasty, con dettagli su Steam Deck e DLSS. In attesa del debutto sul mercato, la nostra ultima prova di Wo Long Fallen Dynasty ci ha trasmesso sensazioni positive, aumentando dunque le aspettative per la versione completa.