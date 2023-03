Wo Long Fallen Dynasty: orario di sblocco in Italia, ecco da quando si può giocare

Wo Long Fallen Dynasty è ormai prossimo al suo esordio su PC e console PlayStation e Xbox, fissato al 3 marzo 2023. Tanti appassionati del genere attendono con molta curiosità di mettere le mani sopra il gioco completo, e Koei Tecmo rivela l'orario preciso in cui si potrà iniziare l'avventura.

Il publisher ha infatti spiegato ogni dettaglio relativo allo sblocco della versione digitale del gioco, a seconda delle versioni e delle regioni in tutto il mondo, Italia compresa. Per chi lo giocherà su PC, Wo Long Fallen Dynasty sarà giocabile a partire dalle 9:00 del mattino del 3 marzo. Orario invece diverso ed anticipato per chi ha acquistato il titolo su piattaforme PlayStation e Xbox: in questo caso si potrà cominciare già allo scoccare dalla mezzanotte del 3 marzo.

Si tratta dunque di attendere ancora qualche ora prima di immergersi nell'evocativo ed impegnativo mondo immaginato da Team Ninja, che vi abbiamo ampiamente descritto nella nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty: gli sviluppatori sono riusciti a confezionare un prodotto interessante e nel complesso ben fatto, caratterizzato da combattimenti tanto brutali quanto coinvolgenti che sapranno intrattenere chi è in cerca di una sfida stimolante con la quale mettersi alla prova.

Wo Long Fallen Dynasty è piaciuto alla critica internazionale, che lo ha premiato con valutazioni pregevoli. Insomma, Team Ninja sembra aver rispettato le aspettative.