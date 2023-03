Wo Long Fallen Dynasty piace alla critica: l'accoglienza nelle recensioni

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione della Demo di Wo Long: Fallen Dynasty, l'atteso Action RPG si appresta a raggiungere il mercato videoludico. Nel frattempo, la stampa ha già potuto testare l'opera di Team Ninja.

Nel momento in cui scriviamo, è infatti scaduto l'embargo posto dal publisher sulle recensioni di Wo Long: Fallen Dynasty, ora accessibili al pubblico. Su Metacritic, noto portale di aggregazione delle valutazioni, si contano già moltissimi pareri espressi dalla stampa specializzata, sia per la versione PC sia per le edizioni console del gioco. In particolare:

PC : un totale di 16 recensioni assegna un Metascore di 82/100 , con una netta predominanza di votazioni comprese tra 80/100 e 85/100;

: un totale di 16 recensioni assegna un , con una netta predominanza di votazioni comprese tra 80/100 e 85/100; Xbox Series X : una selezione di 17 recensioni assegna un Metacritic di 82/100 , con voti compresi tra 80/100 e 90/100;

: una selezione di 17 recensioni assegna un , con voti compresi tra 80/100 e 90/100; PlayStation 5: una rassegna di 44 recensioni assegna un Metacritic di 82/100. Al netto di alcuni 60/100, la maggioranza dei giudizi si attesta anche in questo caso tra l'80/100 e l'85/100, anche se non manca una manciata di 90/100 e perfect score;

Come si può notare da questi dati, la critica videoludica si è espressa con una certa uniformità nel proprio giudizio complessivo sull'Action RPG. Per maggiori dettagli sul gioco, in arrivo al day one anche su Xbox Game Pass, potete consultare la nostra recensione di Wo Long: Fallen Dynasty