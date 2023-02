Wo Long Fallen Dynasty: il preload ora disponibile su Xbox, ecco quanto pesa

Sebbene mancheranno diverse funzioni importanti al lancio, Wo Long Fallen Dynasty rimane uno dei titoli più attesi per il mese di marzo. Il nuovo action game firmato da Team Ninja si prepara al sempre più vicino debutto, ed intanto il preload diventa disponibile con largo anticipo per gli utenti Xbox.

Come conferma un recente tweet di IdleSloth84, coloro che hanno acquistato Wo Long Fallen Dynasty su console Xbox o che sono abbonati ad Xbox Game Pass (dove arriverà al day one) possono già da ora procedere al precaricamento del gioco. Questa novità ci permette inoltre di scoprire quanto spazio sarà necessario per poter installare l'action game: su Xbox parliamo di 44.61GB, mentre per le altre piattaforme non sono ancora emersi dettagli in merito.

Allo stesso modo non sappiamo quando il preload Wo Long Fallen Dynasty sarà reso disponibile anche per i giocatori PC e PlayStation, e anche in questo caso non possiamo fare altro che attendere novità da parte dal publisher Koei-Tecmo.

Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 3 marzo di quest'anno. Dopo le precedenti versioni di prova rese disponibili da Team Ninja, ci sarà un'altra demo del gioco che precederà il suo debutto sugli scaffali e che si terrà dal 24 febbraio. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo titolo degli autori di Nioh vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Wo Long Fallen Dynasty.