Wo Long Fallen Dynasty ed i problemi su PC: Team Ninja vuole farsi perdonare, come?

Al lancio avvenuto lo scorso 3 marzo, Wo Long Fallen Dynasty si rivelò un disastro su PC a causa di numerose problematiche tecniche che impedirono a questa specifica versione di spiccare il volo. Team Ninja è sempre stata ben consapevole della situazione ed ancora adesso vuole porvi rimedio al meglio.

Oltre ad aver svelato tutti i nuovi dettagli sui prossimi DLC di Wo Long Fallen Dynasty, nella "Director's Letter" diffusa da Koei Tecmo e Team Ninja emergono anche le scuse ai giocatori per lo status dell'edizione PC, ma oltre alle parole gli autori intendono passare anche ai fatti e si preparano a perfezionarla attraverso diverse patch ed ottimizzazioni in arrivo nel prossimo futuro.

"Ci scusiamo per i disagi causati a tutti coloro che hanno giocato alla versione PC di Wo Long Falle Dynasty sin dalla sua pubblicazione", afferma nella lettera il director Masakazu Hirayama, che prosegue: "Vi assicuro che il team di sviluppo ha letto tutte le segnalazioni pubblicata sulle varie bacheche, sui canali sociali e sul nostro servizio di assistenza clienti, e stiamo dando la massima priorità all'ottimizzazione e alla correzione dei bug".

Il director specifica però che "essendoci molte combinazioni di configurazioni PC e, mentre il nostro team continua ad allargare la compatibilità post-lancio, servirà del tempo per risolvere correttamente tutti i problemi. Vi prometto che continueremo ad effettuare miglioramenti in modo che possiate giocare in tutta tranquillità il prima possibile e ci scusiamo per i ritardi".

Hirayama conclude il suo intervento sulla questione ringraziando il pubblico per il sostegno dimostrato e garantendo il massimo impegno possibile da parte degli sviluppatori per soddisfare le esigenze degli utenti. Non resta che attendere dunque le prossime, importanti patch per la versione PC nella speranza che riescano a risolvere tutti i problemi maggiori fin qui emersi.