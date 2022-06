Wo Long Fallen Dynasty anche su PS5 e PS4? La conferma potrebbe arrivare a breve

Wo Long Fallen Dynasty è stata una delle sorprese più gradite dell'Xbox & Bethesda Showcase. Il nuovo Action del Team Ninja si è mostrato attraverso un trailer dall'alto tasso di spettacolarità, facendo colpo per le sue atmosfere dark fantasy e l'ambientazione basata sulla tarda dinastia Han.

Per ora il gioco è confermato ufficialmente per PC, Xbox Series X/S e Xbox One, con arrivo su Xbox Game Pass subito al day one, tuttavia non è assolutamente da escludere un'uscita anche sulle piattaforme di casa Sony. Il portale Gematsu ha infatti parlato di un debutto del gioco su PlayStation 5 e PS4, ancora da confermare in via definitiva dal Team Ninja o da Koei Tecmo.

La testata ipotizza che maggiore chiarezza sulla questione dovrebbe arrivare dalla press release di Wo Long Fallen Dynasty, prevista per il 14 giugno 2022 e ancora non inviata da Koei Tecmo. Gematsu fa dei paragoni con Scarlet Nexus, che venne annunciato nel corso di un'evento Xbox del 2020 in arrivo sulle piattaforme Microsoft, per poi essere confermato anche su PlayStation nel corso delle ore successive. E' altamente probabile che anche il nuovo Action del Team Ninja seguirà la stessa strada: non resta dunque che attendere la diffusione della press release per un chiarimento definitivo.

Nell'attesa potete riguardare il trailer di presentazione di Wo Long Fallen Dynasty, il cui esordio sul mercato è fissato per l'inizio del 2023.