Wo Long Fallen Dynasty, requisiti di sistema PC: ecco cosa serve per giocarlo a 4K e 60fps

A distanza di qualche settimana dal debutto su PC, console e Xbox Game Pass, gli sviluppatori di Wo Long Fallen Dynasty hanno deciso di svelare al pubblico i requisiti di sistema delle versioni PC del soulslike.

Ecco di seguito l'elenco completo dei requisiti minimi e consigliati di Wo Long Fallen Dynasty:

Minimi (Risoluzione: 720p | Framerate: 30fps | Dettagli: molto bassi)

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit) oppure Windows 11 (64-bit)

Processore: AMD Ryzen 5 3400G oppure Intel Core i5-8400

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 570XT oppure NVIDIA GeForce GTX 1650 (con almeno 4GB di VRAM)

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 60 GB di spazio disponibile su HDD/SSD

Consigliati (Risoluzione: 1080p | Framerate: 60fps | Dettagli: standard)

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit) oppure Windows 11 (64-bit)

Processore: AMD Ryzen 5 3600XT oppure Intel Core i7-8700

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: AMD Radeon RX 5700XT oppure NVIDIA GeForce RTX 2060 (con almeno 8GB di VRAM)

DirectX: Versione 12

Archiviazione: 60 GB di spazio disponibile su HDD/SSD

Team Ninja ha anche svelato che per raggiungere la risoluzione 4K (2160p) a 60 fotogrammi al secondo sarà necessaria una NVIDIA GeForce RTX 3080. Non vengono specificati i dettagli su processore e RAM per ottenere tale risultato, ma viene dichiarato che con una scheda video del genere si potrà giocare a quella risoluzione e con quella fluidità impostando i dettagli grafici su 'Standard'.

Per chi non lo sapesse, sta per arrivare una demo gratis di Wo Long Fallen Dynasty che permetterà di giocare le prime fasi del gioco e di sbloccare un'esclusiva ricompensa da utilizzare nella versione finale, che sarà disponibile dal 3 marzo su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Game Pass.