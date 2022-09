Wo Long Fallen Dynasty ritorna in azione: l'editor di gioco approfondito al TGS 2022

All'evento Xbox del Tokyo Game Show 2022 c'è stato spazio per un nuovo sguardo a Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo Action/RPG in terza persona sviluppato da Team Ninja ed in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox nel corso dei primi mesi del 2023.

Durante la trasmissioni, i membri di Team Ninja ci hanno mostrato diversi nuovi stralci del gameplay di Wo Long Fallen Dynasty, che promette di essere frenetico ed impegnativo come le altre opere precedenti dello studio in forza a Koei Tecmo (come i Ninja Gaiden o la serie di Nioh). Spazio anche per l'editor del nostro personaggio, del quale potremo interamente personalizzare ogni caratteristica, dal sesso al volto fino alla capigliatura, passando per le caratteristiche fisiche ed il timbro vocale. Team Ninja ha messo a disposizione per i giocatori una nutrita schiera di opzioni in modo così da dare vita al proprio personaggio ben delineato.

Per il resto, spazio a tante sequenze di combattimento, con uno sguardo non solo alle tecniche offensive a disposizione ma anche ai diversi poteri magici che potremo sfruttare anche da lunghe distanze per arrecare ingenti danni ai nemici circostanti. Non perdetevi inoltre i dettagli su multiplayer ed armi di Wo Long Fallen Dynasty, che confermano ulteriormente la grande portata del promettente Action/RPG di Team Ninja e Koei Tecmo.

Infine, la nostra intervista agli autori di Wo Long Fallen Dynasty rivela ancora più a fondo i piani e le ambizioni degli sviluppatori con il loro nuovo progetto.