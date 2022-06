Wo Long Fallen Dynasty è un soulslike 'wide-linear': tanti dettagli da Team Ninja

Dopo aver ricevuto conferma che il gioco arriverà anche su piattaforme PlayStation, gli sviluppatori di Team Ninja hanno condiviso tanti nuovi dettagli riguardanti Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo intrigante action game degli autori di Nioh e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com, è stato svelato che il personaggio principale di Wo Long è un volontario militare. Proprio come in Nioh 2, i giocatori possono plasmare e personalizzare questo personaggio in base alle proprie preferenze. Grazie alla capacità del protagonista di saltare, i livelli di Wo Long hanno un approccio definito wide-linear da Team Ninja.

Wo Long avrà anche una componente multiplayer. Sebbene non siano stati rivelati dettagli particolarmente specifici, Yasuda di Team Ninja ha affermato che ci sarà sicuramente una modalità cooperativa simile a quella di Nioh. Sebbene Wo Long conservi gli elementi RPG che consentiranno di far crescere il personaggio, uccidere o essere ucciso avrà allo stesso modo un impatto sulla forza del personaggio principale e dei nemici. Secondo IGN.com, potrebbe trattarsi di un adattamento Souslike del Nemesis System de La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra.

Riguardo al concept su cui si basa l'intero progetto di Wo Long, Team Ninja ha affermato: "Volevamo prendere l'eleganza unica delle arti marziali cinesi e farla funzionare come una forma d'azione stylish. L'impiego di questo tipo di azione per superare battaglie impegnative dovrebbe creare un'esperienza come nessun'altra. Poiché il gioco è ambientato durante il periodo di guerra dei Tre Regni, abbiamo escogitato un sistema che ruota attorno al morale del guerriero. Sia il giocatore che i nemici hanno uno stato morale, che porterà a nuove strategie all'interno del genere Soulslike".

Ricordiamo che Wo Long: Fallen Dynasty sarà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One nel 2023. Il gioco sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.