Wo Long: Fallen Dynasty, spunta la comparativa tra PlayStation 5 e Xbox Series S|X

Dopo il nuovo video dedicato all'editor di gioco di Wo Long: Fallen Dynasty, il nuovo GDR d'azione di Team Ninja si è mostrato con una lunga comparativa tra PlayStation 5 e Xbox Series S|X.

Nel video, pubblicato dal canale ElAnalistaDeBits e disponibile in calce alla notizia, vediamo come le performance tra le console 'maggiori' si attesti su valori molto simili. Notiamo alcune differenze nella tonalità del colore e nella stabilità degli FPS, specialmente sulla console di Sony, ma, tra tutte, è Xbox Series S a mostrare i maggiori limiti.

A dispetto di una discreta stabilità nella performance, la console Microsoft mostra infatti una minore definizione del dettaglio (dovuta ovviamente alla più bassa risoluzione rispetto alle altre versioni), ma soprattutto la fastidiosa presenza di uno strano filtro blu, probabilmente impiegato dagli sviluppatori per nascondere i difetti grafici più evidenti.

Per dare una possibilità a tutti i giocatori di mettere le mani su questa nuova produzione e ricevere, inoltre, un feedback attraverso degli appositi questionari, Team Ninja ha anche pubblicato una versione dimostrativa di Wo Long: Fallen Dynasty sulle console PlayStation e Xbox. Nella nostra news vi abbiamo fornito tutti i dettagli e i link per poter reperire questo contenuto, che sarà disponibile per l'utilizzo fino al 25 settembre.

Wo Long: Fallen Dynasty uscirà nel 2023 per Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.