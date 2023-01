Wo Long Fallen Dynasty: lo Story Trailer ci porta nell'antica Cina di Team Ninja

Dopo essersi mostrato con un'adrenalinica boss fight che potremo affrontare nel corso dell'avventura, Wo Long Fallen Dynasty torna sotto i riflettori tramite un nuovo Story Trailer pubblicato dal publisher Koei-Tecmo.

Così come accaduto con la serie di Nioh, anche nel caso di Wo Long Fallen Dynasty abbiamo un impianto narrativo basato sulla storia ma che si prenda la libertà di sfociare nel fantasy. Il nuovo titolo di Team Ninja prende luogo alla fine della Dinastia Han, e quindi alle porte dell'era dei Tre Regni. Il filmato, dai toni piuttosto drammatici, ci consente di dare uno sguardo alle ambientazioni e ai personaggi che avremo modo di incontrare nel corso del nostro tortuoso viaggio nell'antica Cina reinterpretata da Team Ninja.

"Dagli abissi dell'oscurità, si erge un drago. Un nuovo gioco d'azione RPG dark fantasy ambientato nel periodo dei Tre Regni targato Team Ninja, gli sviluppatori di Nioh. 184 d.C., Cina, crepuscolo della dinastia Han. Il paese è devastato dal caos e dalla distruzione. La dinastia imperiale che ha prosperato per molti anni è prossima al collasso. Wo Long: Fallen Dynasty è la drammatica storia, traboccante d'azione, di un soldato senza nome della milizia che combatte per sopravvivere in una versione dark fantasy ambientata alla fine della dinastia Han allorché i demoni infestano i Tre Regni".

Per ulteriori approfondimenti sul titolo atteso su PC, PlayStation e Xbox il 3 marzo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Wo Long Fallen Dynasty.