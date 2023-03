Wo Long Fallen Dynasty sviscerato da Digital Foundry: PlayStation e Xbox a confronto

Wo Long Fallen Dynasty ha ottenuto diversi consensi di critica e pubblico, ma come se la cava lato tecnico? A dare la risposta è la sempre puntuale Digital Foundry, che ha passato in rassegna tutte le versioni console per scoprire come se la cava l'Action/RPG di Team Ninja sulla nuova e vecchia generazione.

Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X, la testa evidenzia come il gioco in modalità Prestazioni raggiunga una risoluzione interna di 2240x1160 su entrambe le piattaforme, mantenendosi sempre attorno ai 60fps. Non manca qualche calo occasionale, che comunque non scende mai sotto i 50fps. Situazione diversa per la modalità Risoluzione: pur toccando i 1440p il framerate appare meno stabile e scende sotto i 50fps in più circostanze.

Poco convincente invece la versione per Xbox Series S: la risoluzione non supera i 900p in entrambe le modalità e si notano diversi textures e dettagli visivi meno curati rispetto a quanto si può vedere sulle principali console Sony e Microsoft. Spazio anche alla vecchia generazione: sia su PS4 che su Xbox One il titolo raggiunge i 30fps, e in termini di risoluzione toccano rispettivamente 720p e 1152x648. Va meglio su PS4 Pro e Xbox One X, dato che tutte e due le console toccano una risoluzione di 1080p.

Negli scorsi giorni Team Ninja ha pubblicato una nuova patch per Wo Long Fallen Dynasty, che ha apportato per l'appunto alcune piccole migliorie tecniche su tutte le piattaforme. Nel frattempo Wo Long Fallen Dynasty ha fatto discutere per il difficilissimo primo boss, ritenuto fin troppo ostico e sbilanciato da diversi utenti.