Wo Long Fallen Dynasty, Team Ninja conferma: avrà un solo livello di difficoltà

Dopo aver pubblicato la demo gratis di Wo Long Fallen Dynasty, il Team Ninja spiega perché l'action soulslike avrà un solo livello di difficoltà.

Nel corso dell'intervista concessa da Masaaki Yamagiwa ai giornalisti di MP1st, il produttore della celebre software house giapponese che ha dato forma alla serie di Nioh ha descritto l'assenza di opzioni per impostare il livello di difficoltà come una precisa scelta di sviluppo.

Yamagiwa spiega infatti che "il nostro team ritiene che sia una 'cosa buona' proporre un solo livello di difficoltà, in modo tale che tutti vivano la stessa esperienza e provino la medesima sensazione di gioia e realizzazione che si avverte quando si supera un importante ostacolo. Vogliamo che chi giochi al nostro titolo ne parli con i suoi amici e dica 'ehi, ho appena battuto questo boss incredibile, ecco come ci sono riuscito!'".

Il produttore del Team Ninja rimarca il concetto aggiungendo che "per noi è davvero importante proporre una sfida dal livello di difficoltà invariato per tutti i giocatori, dando però agli utenti diversi modi per superare quelle sfide. Wo Long non è affatto un gioco facile, ma stiamo lavorando affinché i giocatori possano approcciarsi a questa avventura impegnativa con la massima libertà e con il più ampio ventaglio di opzioni per superare gli ostacoli".

Per Yamagiwa, i giocatori che dovessero riscontrare delle difficoltà nel superare determinate sezioni o battaglie con i boss potrà 'facilitarsi il compito' aumentando il livello del proprio alter-ego, oppure chiedere aiuto agli altri utenti in multiplayer e affrontare i nemici più arcigni in squadre composte da massimo tre guerrieri.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la nuova avventura soulslike del Team Ninja sarà disponibile nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, con approdo dal day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Se volete saperne di più sul gameplay, sulla trama e sui contenuti di questa esperienza ruolistica a tinte action, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Wo Long Fallen Dynasty alla prova, tra mostri e leggende cinesi.