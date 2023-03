Wo Long Fallen Dynasty: i trucchi per battere Zhang Liang

In linea con la tradizione degli RPG ispirati ai Souls di FromSoftware, i boss di Wo Long Fallen Dynasty rappresentano a mani basse la minaccia più ardua che i giocatori sono chiamati ad affrontare. Nell’opera targata Team Ninja, il primo di questi avversari è il generale Zhang Liang, contro il quale fareste meglio a prendere le seguenti precauzioni.

Non abbiate fretta di affrontarlo

Malgrado non sia particolarmente estesa, la mappa che ospita Zhang Liang offre il necessario per potenziarsi a dovere. A tal proposito, nel caso voleste massimizzare le chance di vittoria, vi consigliamo di esplorarne ogni angolo e di non sfidare il boss prima di aver raggiunto il livello 10, così come un morale pari al grado 20.

Padroneggiate le deviazioni

Essendo studiata appositamente per abituare i giocatori alle principali meccaniche del combat system, la battaglia contro Zhang Liang è caratterizzata da attacchi telefonati e ben distinti, contro i quali è indicato sfruttare deviazioni e contrattacchi. Sfidare ripetutamente il generale aiuta senz’altro a impararne le mosse, ma il modo migliore per assimilare le manovre difensive è di fare pratica sui nemici più indifesi.

La miglior difesa è l’attacco

Un altro consiglio utile è quello di alternare deviazioni e schivate ad assalti diretti, condotti sfruttando tutto ciò che avete a disposizione. Attaccare senza sosta è infatti il modo migliore per mantenere piena la propria barra spirito, indispensabile per continuare a combattere senza esclusione di colpi. In questo, le Arti Marziali delle vostre armi possono decisamente aiutarvi, almeno finché il boss non inizierà a fare sul serio.

Attenti alla seconda fase

Superata la prima fase dello scontro, la vittoria si ottiene dimezzando la salute del nemico. Inutile dire che la nuova forma di Zhang Liang (a dir poco demoniaca) è più impetuosa e potente, ma evitando di indietreggiare troppo e dimostrandovi nuovamente aggressivi dovreste riuscire a evitare tutti i suoi attacchi più letali.

Avete già letto la nostra guida con i trucchi di Wo Long Fallen Dynasty e utile a chi deve muovere i primi passi in questo nuovo gioco? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche scoprire come funziona il Grado Morale in Wo Long Fallen Dynasty, una feature talmente importante da non poter essere ignorata.