Wo Long Fallen Dynasty: trucchi per vincere tutti i combattimenti

Con l’arrivo di Wo Long Fallen Dynasty, gli amanti degli RPG di stampo Soulslike troveranno nuovi stimoli e sfide coinvolgenti. A tal proposito, se non avete provato la demo di Wo Long disponibile su tutte le piattaforme e temete di farvi trovare impreparati, ecco dei consigli utili a non cadere vittime dei pericoli disseminati nell'opera targata Team Ninja.

Esistono attacchi di vario tipo

In Wo Long è possibile effettuare due tipi di attacchi base: normali e spirituali. I primi sono colpi pensati per dare vita a combo rapide, mentre i secondi sono più lenti, infliggono più danni e svuotano facilmente la barra spirito dei nemici. A queste manovre offensive si aggiungono poi le cosiddette Arti Marziali, ovvero mosse che vi lasciano scoperti ma in grado di penetrare le difese avversarie.

Spirito, colpi critici e parate

Riempita la barra dello spirito potete sfruttarla per bloccare i colpi in arrivo, eccezion fatta per gli attacchi critici segnalati da un bagliore rosso. Nonostante questo, parare la maggior parte degli attacchi non è una scelta saggia, dato che esaurire lo spirito equivale (quasi sempre) a ritrovarsi del tutto inermi di fronte al nemico. Va detto che giocare in modo aggressivo è utile a guadagnare molto spirito, ma alternare parate e schivate è indispensabile in ogni occasione.

Deviazioni e contrattacchi

Data l’impossibilità di abusare delle parate è fondamentale padroneggiare l’arte della deviazione. Tale meccanica, che a conti fatti rimpiazza il più classico parry, consiste nello schivare un attacco all’ultimo momento (un attimo prima di subire il colpo) e permette di reagire a ogni offensiva. A patto di avere il sangue freddo per farlo, è anche possibile deflettere un colpo critico, così da ridurre la resistenza del nemico con un contrattacco e incrementare così la vostra riserva di spirito.

Per concludere, nel caso foste alla ricerca di altri consigli utili, eccovi una corposa guida dedicata a Wo Long Fallen Dynasty che non si limita al solo combat system e tratta vari aspetti dell’esperienza.