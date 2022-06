Wo Long Fallen Dynasty, è ufficiale: uscirà anche su PS4 e PlayStation 5

Le anticipazioni sulla natura multipiattaforma dell'appena annunciato Wo Long Fallen Dynasty trovano conferma nelle dichiarazioni condivise da Koei Tecmo. Il publisher giapponese specifica infatti che la prossima esperienza action ruolistica del Team Ninja sarà disponibile dal day one anche su PS4 e PlayStation 5.

In Wo Long, gli appassionati di action potranno indossare i panni di un soldato di milizia senza nome che combatte per la propria sopravvivenza all'interno di una versione dark fantasy del periodo storico della tarda dinastia Han, con un esercito di demoni che imperversa per i Tre Regni.

I giocatori potranno così fronteggiare creature mostruose ed eserciti di soldati corrotti dal male che infesta questo mondo intriso delle tradizioni e dell'antica Cina e dall'arte della spada. Per avere la meglio sui suoi nemici, il nostro alter-ego dovrà risvegliare il potere latente superando ogni avversità.

Nel corso dell'avventura sarà possibile acquisire strategie uniche e stili di battaglia speciali basati sulle Cinque Fasi. Quanto all'esperienza di gioco spicciola, basta dare un'occhiata allo spettacolare gameplay trailer mostrato dal Team Ninja in coincidenza dell'Xbox Showcase per rendersi conto delle ambizioni che compagnano lo sviluppo di questo progetto.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo al day one nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.