Wo Long Fallen Dynasty tra upgrade gratis e modalità grafiche: si punta ai 4K/60fps

Oltre ad aver svelato i requisiti di sistema della versione PC di Wo Long Fallen Dynasty, Team Ninja ha anche aggiornato il sito ufficiale con numerosi dettagli riguardanti le versioni console.

Le versioni Xbox Series X e PlayStation 5 di Wo Long Fallen Dynasty avranno come target la risoluzione 4K e i 60 fotogrammi al secondo, entrambi aspetti che subiranno delle modifiche verso il basso in relazione alla modalità grafica selezionata: scegliendo Performance la risoluzione dinamica non corrisponderà quasi mai al 4K, invece selezionando Resolution si dimezzerà il framerate per avere una resa grafica migliore. Il discorso sarà simile su Xbox Series S, con l'unica differenza che riguarda la risoluzione target, che sarà fissata a 1440p.

I giocatori in possesso delle console di vecchia generazione, invece, dovranno accontentarsi di giocare a 1080p e 30fps, unica e sola modalità supportata da Xbox One e PlayStation 4. Chi giocherà su PS4 Pro e Xbox One X potrà godere anche del 4K, ma sempre a 30 fotogrammi al secondo.

Sempre dal portale ufficiale del gioco emerge la possibilità di effettuare l'aggiornamento da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X|S in maniera completamente gratuita sia per la versione fisica che per quella digitale. I giocatori potranno inoltre usufruire del Play Anywhere, poiché la versione Xbox One, Xbox Series X|S e Microsoft Store sarà unica e si potranno quindi condividere anche i progressi.

Sapevate che sta per arrivare una demo gratis di Wo Long Fallen Dynasty?