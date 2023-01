Wo Long Fallen Dynasty uscirà su Xbox Game Pass al lancio oppure no?

Tra i giochi più attesi della prima metà del 2023 c'è anche Wo Long Fallen Dynasty, il nuovo Action/RPG prodotto da Koei Tecmo e sviluppato da Team Ninja, in arrivo su PC e console PlayStation e Xbox il prossimo 3 marzo.

Considerato il talento del team nipponico in forza a Koei Tecmo, sono in tanti che non vedono l'ora di cimentarsi con le numerose sfide dell'avventura ambientata nel periodo storico dei Tre Regni, con i giocatori Xbox e PC che, in particolare, si staranno anche chiedendo se Wo Long Fallen Dynasty sarà disponibile sul Game Pass oppure no.

Ebbene, la risposta è affermativa: il nuovo gioco di Team Ninja arriverà subito al day one su Xbox Game Pass, accessibile dunque a tutti gli abbonati al servizio di Microsoft senza costi aggiuntivi. Gli sviluppatori hanno tra l'altro spiegato perché Wo Long Fallen Dynasty arriva subito sul Game Pass, motivando la loro scelta con l'obiettivo di raggiungere il più vasto pubblico possibile e dare in questo modo una maggiore spinta al comparto multiplayer dell'opera.

In attesa dunque di mettere le mani sul promettente Action/RPG, non perdetevi la nostra anteprima di Wo Long Fallen Dynasty, dove potrete trovare tutte le nostre prime impressioni basate sulla demo del gioco, che ci ha permesso di avere un assaggio delle sue potenzialità.