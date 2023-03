Wo Long Fallen Dynasty: da Venom Snake a Chun-Li, ecco tutti i codici per l'editor

Sebbene molti giocatori di Wo Long Fallen Dynasty preferiscano creare il loro protagonista attraverso l'editor, esiste anche l'opportunità di sfruttare il sistema di codici per realizzare e condividere creazioni di ogni tipo. Ovviamente molti utenti hanno deciso di approfittare di tale funzionalità per creare gli eroi di videogiochi, anime e altro.

Come usare i codici

Per usare i codici condivisi dagli altri giocatori in Wo Long Fallen Dynasty occorre innanzitutto avviare il gioco, accedere all'editor del personaggio all'inizio dell'avventura oppure nell'hub centrale. Una volta nella schermata utile per apportare modifiche estetiche all'eroe protagonista del soulslike, è sufficiente premere il tasto Start e poi selezionare "Inserisci codice di creazione personaggio": a questo punto potete inserire tramite la tastiera virtuale su console oppure grazie al copia/incolla su PC (valido anche per chi gioca tramite Xbox Cloud Gaming) e poi confermare. Al termine dell'operazione, visualizzerete a schermo il personaggio con un messaggio che segnala anche il nickname dell'autore.

Codici per l'editor

Ecco di seguito alcuni codici che permettono di riprodurre alcuni personaggi noti all'interno dell'editor di Wo Long Fallen Dynasty:

Venom Snake (Metal Gear Solid) - Codice: WLX-w9G4j=mV42rnF

Goro Majima (Yakuza) - Codice: WLX-DLGYHEwaBMbL3

Chun Li (Street Fighter) - Codice: WLP-%rcB+jqMckNex

Joker (Batman) - Codice: WLX-k?JDvFuefU6YC

Harley Quinn (Batman) – Codice: WLP-m%ZQMb?E+safo

Rengoku (Demon Slayer) - Codice: WLX-?2DBVtkKgo29E

Michael Jackson (Artista) - Codice: WLX-LjJ&FxM7bK@a5

Shantae (protagonista della serie videoludica) - Codice: WLP-FkA?sFzCY6ey+

Suguru Geto (Jujutsu Kaisen 0) - Codice: WLP-@Wmt2rJqhu?62

Ayane (Dead or Alive/Ninja Gaiden) - Codice: WLX-Rx7q@tRtXaxy4

John Wick (film) - Codice: WLP-VML/rB&kSNcbx

Kratos (God of War) - Codice: WLP-iSq%33B?Qk@Vy

Prima che corriate ad utilizzare questi codici, occorre fare una precisazione. Le prime tre lettere stanno ad indicare la piattaforma sulla quale sono stati creati i personaggi e, almeno per il momento, pare vi siano alcune limitazioni per quello che riguarda l'utilizzo dei codici su piattaforme diverse da quella di riferimento. WLX indica i codici Xbox, WLP quelli PlayStation e WLS è legato a Steam.

