Wo Long massacrato di recensioni negative su Steam, troppi problemi tecnici

Wo Long è stato accolto positivamente dalla critica, il gioco del Team Ninja ha ricevuto valutazioni più che discrete, tuttavia in queste ore l'accoglienza da parte del pubblico su Steam è precipitata a causa dei problemi tecnici che affliggono il gioco.

Su Steam Wo Long ha una vlautazione perlopiù negativa, al momento ci sono 1320 recensioni, di queste 906 sono negative e 414 positive. Ma cosa sta succedendo? La maggior parte delle recensioni negative provengono dall'Asia (dove a causa del fuso orario, il gioco è già stato sbloccato) e segnalano problematiche tecniche di varia natura, dai controlli alla telecamera, passando per la fluidità, con vistosi rallentamenti anche su sistemi high end dotati di CPU e GPU di alta fascia.

Noi abbiamo provato il gioco su PlayStation 5 (ecco la nostra recensione di Wo Long Fallen Dynasty) evidenziando comunque un framerate non sempre stabile e qualche incertezza dal punto di vista grafico. E' probabile che Koei Tecmo e Team Ninja possano pubblicare presto una patch per la versione Steam a seguito delle tante recensioni negative ricevute, al momento la compagnia non si è ancora pronunciata a riguardo.

Vi ricordiamo che Wo Long è giocabile dalle 09:00 del 3 marzo in Italia, su Everyeye.it trovate anche la guida con i trucchi di Wo Long Fallen Dynasty.