Wolcen Lords of Mayhem: 2 ore di gameplay del nuovo Hack n Slash stile Diablo

Wolcen Lords of Mayhem era uno dei titoli più attesi del panorama videoludico su PC, e dopo una Early Access attiva su Steam dal 2016, è finalmente uscito in versione completa pochi giorni fa, sulla piattaforma di Valve. Si tratta di un Hack n Slash con visuale isometrica in stile Diablo, che sta convincendo tutti.

Il gioco sfrutta l'ultima versione di CryEngine, il motore grafico di Crytek, che dà ulteriore dinamismo alle scene di gameplay, e tra l'esplorazione libera delle ambientazioni, l'evoluzione delle skill e abilità del personaggio protagonista, e una nuova trama che caratterizza l'endgame, si tratta di un titolo davvero solido ed interessante.

Aggiungeteci la corposa modalità multiplayer, sia competitivo che cooperativo, le missioni personalizzate e ovviamente tutto il comparto relativo alla customizzazione del proprio personaggio, e capirete che potremmo aver trovato il gioco da spolpare in attesa di Diablo 4.

Per vedere se il titolo può fare al caso vostro, oggi vi proponiamo ben due ore di gameplay in un nostro video, che potete trovare sia in cima alla news, che sul canale YouTube Everyeye On Demand.

Se volete approfondire ulteriormente, sul nostro sito trovate un altro video di 45 minuti, sempre tratto dal gameplay di Wolcen Lords of Mayem. Che ne pensate del gioco?