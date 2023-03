Wolcen Lords of Mayhem: l'action GDR stile Diablo ha una data su PlayStation e Xbox

Wolcen Lords of Mayhem, l'action-GDR isometrico ispirato alla serie di Diablo, è in dirittura d'arrivo su console. Gli sviluppatori tedeschi di Wolcen Studio hanno dato l'annuncio ufficiale con il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Come confermato al termine del filmato, Wolcen Lords of Mayhem, già disponibile su PC, farà il suo debutto ufficiale su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 15 marzo. Il titolo promette di coinvolgere i giocatori con un sistema di combattimento frenetico e soddisfacente e un'avvolgente un'ambientazione dark fantasy, il tutto basato su un loot system approfondito che vi spingerà alla ricerca degli equipaggiamenti più rari.

"Siamo entusiasti di portare Wolcen: Lords of Mayhem su console di nuova e precedente generazione", ha affermato Daniel Dolui, fondatore di Wolcen Studio. "Il gioco ha riscosso un enorme successo su PC e non vediamo l'ora che i giocatori su console sperimentino l'incredibile storia e il gameplay che abbiamo creato".

Wolcen Studios ha inoltre confermato che nella stessa data sarà lanciato "Endgame" su PC, il quarto ed ultimo atto del gioco disponibile per tutti come parte di un aggiornamento gratuito.

