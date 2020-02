Wolcen Lords of Mayhem: l'action ruolistico ispirato a Diablo slitta a metà febbraio

Gli sviluppatori dei Wolcen Studios fissano per metà febbraio l'approdo su Steam della versione finale di Wolcen Lords of Mayhem, il loro GDR simil-Diablo originariamente previsto in uscita sul negozio digitale di Valve per il mese di gennaio.

Disponibile in versione Early Access su Steam dal 2016, Lords of Mayhem è adesso previsto al lancio su PC per il 13 febbraio con la promessa di rendere felici tutti gli appassionati di ARPG con visuale isometrica attraverso l'adozione di un canovaccio narrativo rivisto in funzione dell'aggiunta di una nuova trama per le fasi endgame.

Il titolo sfrutta inoltre l'ultimissima versione del motore grafico di Crytek, il celebre CryEngine, per infondere ulteriore dinamismo alle scene di gameplay attraverso una progressione ruolistica votata all'esplorazione libera delle ambientazioni e all'evoluzione delle abilità del nostro protagonista.

Tra i fattori che concorreranno a dare forma al titolo, troveremo anche un ricco comparto multiplayer (sia competitivo che cooperativo), la possibilità di creare le nostre missioni customizzate e la capacità, per l'utente, di personalizzare l'equipaggiamento e l'aspetto del proprio alter-ego con un'infinità di armi, armature e capi di vestiario unici. Con Wolcen Lords of Mayhem, gli autori degli studi Wolcen proveranno insomma a farci ingannare nel migliore dei modi l'attesa per l'annuncio del periodo di uscita di Diablo 4.