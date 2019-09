Wolcen Lords of Mayhem: l'ambizioso action GDR ispirato a Diablo esce a gennaio 2020

Gli autori di Wolcen Studios colgono al volo la doppia occasione fornitagli dalla Gamescom di Colonia e dal PAX West di Seattle per annunciare la finestra di lancio della versione finale di Wolcen Lords of Mayhem, l'ambizioso action GDR ispirato a Diablo disponibile in Early Access su Steam dal 2016.

Il progetto di Lords of Mayhem è stato realizzato con l'ultima versione del celebre motore grafico CryEngine e, a detta degli autori dello studio Wolcen, uscirà dalla fase in Accesso Anticipato nel mese di gennaio del 2020 con il lancio dell'edizione 1.0 su Steam.

Nella sua forma finale, l'action ruolistico con visuale isometrica vanterà un canovaccio narrativo completamente rivisto con l'ingresso di una nuova trama per la fase endgame. Sotto il profilo squisitamente contenutistico, l'opera di Wolcen Studio attingerà a piene mani dalla tradizione ARPG di capolavori come Diablo 3 (appena entrato nella sua Stagione 18) proponendoci un ricco comparto multiplayer sia competitivo che cooperativo, un'ampia libertà nella personalizzazione e nell'evoluzione delle abilità del proprio eroe, un modulo parallelo alla campagna principale che ci permetterà di plasmare le nostre missioni customizzate e dei nemici dall'intelligenza artificiale ancora più raffinata.

In cima alla notizia trovate il video gameplay di Wolcen: Lords of Mayhem che ne annuncia il periodo di uscita su PC, con una ricca galleria immagini che v'attende in calce all'articolo.