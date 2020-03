Wolcen Lords of Mayhem è pieno di bug? Priorità all'ottimizzazione con i futuri update

Il progetto di Wolcen Lords of Mayhem ha riscosso un grande successo su Steam ma in molti, tra coloro che hanno acquistato questo ambizioso action GDR ispirato a Diablo, continuano a lamentarsi per i bug, i glitch e i problemi riscontrati nel titolo. Gli autori degli studi Wolcen decidono così di correre ai ripari.

Attraverso un lungo messaggio condiviso pubblicamente sulla pagina ufficiale di Wolcen Lords of Mayhem su Steam, i rappresentanti dei Wolcen Studios spiegano di aver deciso di abbandonare, seppur temporaneamente, lo sviluppo di nuovi contenuti per concentrarsi solo ed esclusivamente sull'ottimizzazione e sulla risoluzione dei bug.

Già con i prossimi update che interesseranno il gioco, gli sviluppatori indipendenti promettono di risolvere alcune delle criticità più importanti del titolo, come quella legata alla stabilità dei server e, conseguentemente, sulla bontà dell'esperienza di gioco fornita in multiplayer dal loro ARPG a tinte oscure.

Il team Wolcen descrive questa serie di interventi come "Operation Second Dawn", un programma di sviluppo che li terrà impegnati nel corso dei prossimi 4 mesi con la pubblicazione di patch correttive che contribuiranno a rendere più divertente l'offerta ludica del loro action GDR a mondo aperto giunto su PC a metà febbraio dopo una lunga fase di Accesso Anticipato.

In parallelo, gli autori di Lords of Mayhem provvederanno a rafforzare i test stringendo una partnership con una società esterna altamente specializzata. Una volta conclusa questa fase di ripulitura del codice, riprenderà la scaletta degli update contenutistici. Tutto ciò, mentre continua a crescere la domanda tra gli appassionati del genere su console che, in attesa di scoprire quando uscirà Diablo 4, sperano di vedere Wolcen Lords of Mayhem su PS4 Xbox One e Switch.