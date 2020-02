Wolcen Lords of Mayhem: come guadagnare Oro velocemente

L'oro è la valuta in-game di Wolcen Lords of Mayhem, e può essere sfruttata per ottenere diversi vantaggi nel gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo un metodo per accumulare oro velocemente nell'action RPG di Wolcen Studio ispirato a Diablo.

Nelle ultime ore è stato scoperto un exploit di Wolcen Lords of Mayhem che consente di guadagnare grandi quantità di oro in breve tempo. Vediamo come funziona.

Come guadagnare oro velocemente in Wolcen Lords of Mayhem

Secondo alcuni giocatori di Wolcen che hanno condiviso la loro esperienza su Reddit, se avete due gemme scheggiate potete impilarle una sopra l'altra e dividere la pila per guadagnare oro aggiuntivo. È necessario impilare la gemma scheggiata con un valore inferiore, tenere premuto il pulsante Maiusc per dividerla di nuovo e continuare a ripetere l'operazione per la gemma dal valore minore, in modo da incrementare il valore di quest'ultima. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete guardare il video riportato in cima.

Nel momento in cui riportiamo questa notizia, l'exploit funziona ancora, ma a breve gli sviluppatori potrebbero pubblicare un aggiornamento per rimuoverlo. Il nostro consiglio, in ogni caso, è quello di non abusare di tale metodo, cercando di guadagnare il vostro oro portando a termine le missioni e gli incarichi del gioco.

Se volete saperne di più sul nuovo action RPG di Wolcen Studio ispirato a Diablo, potete leggere la nostra recensione di Wolcen Lords of Mayhem.